Die Familienhelfer
Folge 31: Prüfung des Grauens
23 Min.Ab 12
Der 16-jährige Nils dreht nach einer verpatzten Prüfung völlig durch und veranstaltet eine gefährliche Aktion nach der anderen. Leidet der Auszubildende wieder unter Prüfungsangst? Oder welche andere innere Not bestimmt sein Verhalten?
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Drama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
