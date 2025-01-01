Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Familienhelfer

Prüfung des Grauens

SAT.1Staffel 1Folge 31
Prüfung des Grauens

Prüfung des GrauensJetzt kostenlos streamen

Die Familienhelfer

Folge 31: Prüfung des Grauens

23 Min.Ab 12

Der 16-jährige Nils dreht nach einer verpatzten Prüfung völlig durch und veranstaltet eine gefährliche Aktion nach der anderen. Leidet der Auszubildende wieder unter Prüfungsangst? Oder welche andere innere Not bestimmt sein Verhalten?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Familienhelfer
SAT.1
Die Familienhelfer

Die Familienhelfer

Alle 2 Staffeln und Folgen