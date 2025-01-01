Die Familienhelfer
Folge 33: Rebell yell
23 Min.Ab 12
Mutter Rosa ist geschockt, denn die sonst so brave und zuverlässige Tochter Allegra (9) baut nur noch Mist und schießt quer. Ist die Ballettschülerin sauer auf ihre Eltern, weil diese ihr ein Kletterwochenende verboten haben? Und warum büchst Allegra genau dann aus, als der wilde Nachbarsjunge Noah (10) auf der Bildfläche erscheint?
Genre:Reality, Drama
Produktion:DE, 2020
12
Copyrights:© SAT.1