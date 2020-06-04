Die Familienhelfer
Folge 31: Der Vaterschaftstest
23 Min.Folge vom 04.06.2020Ab 12
Eine Achtjährige lässt ihre Aggressionsschübe wild an anderen aus. Ob tatsächlich eine gefloppte Party dahintersteckt? Welche tragende Rolle spielen dabei die Eltern der rebellischen Grundschülerin? Und welchen Stellenwert hat besonders Papa Tom?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Familienhelfer
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Drama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1