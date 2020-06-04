Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Vaterschaftstest

SAT.1Staffel 1Folge 31vom 04.06.2020
Folge 31: Der Vaterschaftstest

23 Min.Folge vom 04.06.2020Ab 12

Eine Achtjährige lässt ihre Aggressionsschübe wild an anderen aus. Ob tatsächlich eine gefloppte Party dahintersteckt? Welche tragende Rolle spielen dabei die Eltern der rebellischen Grundschülerin? Und welchen Stellenwert hat besonders Papa Tom?

SAT.1
