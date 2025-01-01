Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 30
Folge 30: Beste Feindinnen

23 Min.Ab 12

Die 15-jährige Mali provoziert plötzlich und erniedrigt ihre besten Freundinnen. Ist der sonst so friedliebende Teenager eifersüchtig - oder haben die Stimmungsschwankungen eine ganz andere Ursache? Ein Kalender bringt die Familienhelferin schließlich auf die richtige Spur ...

SAT.1
