Die Familienhelfer
Folge 11: Spiel mit dem Feuer
23 Min.Folge vom 02.09.2020Ab 12
Eine 12-Jährige verhält sich sehr merkwürdig, schwänzt die Schule und setzt urplötzlich Frauenklamotten in Brand. Ihre Mutter und ihr Stiefvater stehen vor einem Rätsel: bekommt dem Mädchen die neue Patchwork-Familie nicht? Oder welches Geheimnis belastet die Schülerin so sehr?
Genre:Reality, Drama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1