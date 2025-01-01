Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Familienhelfer

Nur der Mann im Mond schaut zu

SAT.1Staffel 1Folge 13
Nur der Mann im Mond schaut zu

Folge 13: Nur der Mann im Mond schaut zu

23 Min.Ab 12

Der sechsjährige Finn redet pausenlos von seinem neuen besten Freund Mickey, den bisher jedoch niemand kennt. Der neue Kumpel nimmt eine immer größer werdende Rolle im Leben des Schülers ein. Ist Mickey ein Fantasiefreund oder womöglich eine reale Bedrohung? Und welche Rolle spielt Finns Tante bei der ganzen Geschichte?

SAT.1
