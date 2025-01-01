Die Familienhelfer
Folge 16: Kalt wie Stein
23 Min.Ab 12
Ein Achtjähriger verbrennt sich seine Hand auf der Herdplatte, zeigt jedoch keinerlei Gefühlsregung! Steckt eine Krankheit oder doch viel mehr hinter seiner plötzlichen emotionalen Kälte? Die Familienhelferin begibt sich auf eine Reise ins tiefste Innere des Grundschülers, um herauszufinden, was ihn nachhaltig beschäftigt.
Die Familienhelfer
Genre:Reality, Drama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1