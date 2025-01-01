Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Familienhelfer

Kalt wie Stein

SAT.1Staffel 1Folge 16
Kalt wie Stein

Die Familienhelfer

Folge 16: Kalt wie Stein

23 Min.Ab 12

Ein Achtjähriger verbrennt sich seine Hand auf der Herdplatte, zeigt jedoch keinerlei Gefühlsregung! Steckt eine Krankheit oder doch viel mehr hinter seiner plötzlichen emotionalen Kälte? Die Familienhelferin begibt sich auf eine Reise ins tiefste Innere des Grundschülers, um herauszufinden, was ihn nachhaltig beschäftigt.

SAT.1
