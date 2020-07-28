Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 17vom 28.07.2020
23 Min.Folge vom 28.07.2020Ab 12

Verkäuferin Vera ist entsetzt, als ihr siebenjähriger Sohn Julius von Viertklässlern zusammengeschlagen wird. Wurde er tatsächlich verprügelt, weil er Mädchenklamotten trug? Und warum will Julius überhaupt ein Mädchen sein?

