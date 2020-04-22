Die Familienhelfer
Folge 2: Heim-kehren
23 Min.Folge vom 22.04.2020Ab 12
Eine Neunjährige will ohne das Wissen der Eltern in ein Kinderheim ziehen. Möchte sie ihrer besten Freundin Simone, die zurzeit dort wohnt, Gesellschaft leisten? Oder will Isabell von ihrer Großfamilie weg, weil ihrem Zuhause etwas fehlt?
Genre:Reality, Drama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
