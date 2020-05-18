Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Familienhelfer

So ein Mist

SAT.1Staffel 1Folge 20vom 18.05.2020
So ein Mist

So ein MistJetzt kostenlos streamen

Die Familienhelfer

Folge 20: So ein Mist

23 Min.Folge vom 18.05.2020Ab 12

Ein Sechsjähriger stellt sich konsequent nur in Dreckpfützen und Misthaufen. Der Familienhelfer vermutet zunächst, dass der Junge gegen die übertriebene Reinlichkeit der Oma rebelliert, die neuerdings auf ihn aufpasst. Doch das Gehemnis des Kleinen überrascht sogar den erfahrenen Pädagogen. - Eine 18-Jährige scheitert zum dritten Mal an der praktischen Führerscheinprüfung. Ist die Abiturientin etwa in den Fahrlehrer verliebt?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Familienhelfer
SAT.1
Die Familienhelfer

Die Familienhelfer

Alle 2 Staffeln und Folgen