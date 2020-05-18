Die Familienhelfer
Folge 20: So ein Mist
23 Min.Folge vom 18.05.2020Ab 12
Ein Sechsjähriger stellt sich konsequent nur in Dreckpfützen und Misthaufen. Der Familienhelfer vermutet zunächst, dass der Junge gegen die übertriebene Reinlichkeit der Oma rebelliert, die neuerdings auf ihn aufpasst. Doch das Gehemnis des Kleinen überrascht sogar den erfahrenen Pädagogen. - Eine 18-Jährige scheitert zum dritten Mal an der praktischen Führerscheinprüfung. Ist die Abiturientin etwa in den Fahrlehrer verliebt?
Genre:Reality, Drama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1