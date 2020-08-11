Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 23vom 11.08.2020
23 Min.Folge vom 11.08.2020Ab 12

Eine Achtjährige verweigert jegliche Körperhygiene, wechselt nicht mehr ihre Kleidung und klaut Spielzeug von Schulfreunden. Auf Nachfragen der Mutter behauptet das Mädchen, böse zu sein und sich deswegen so zu verhalten. Der Familienhelfer nimmt die Grundschülerin mit auf eine Fantasiereise an den Tag, an dem ihr merkwürdiges Verhalten begann ...

