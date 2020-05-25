Die Familienhelfer
Folge 24: Wir sind nicht per du
23 Min.Folge vom 25.05.2020Ab 12
Ein achtjähriger Junge siezt plötzlich seine Mutter und verlangt auch gleiches von ihr. Er kapselt sich enorm von ihr ab, will nicht mehr kuscheln oder von ihr geküsst werden. Was hat die liebevolle Mutter ihrem Sohn nur angetan, dass er sie behandelt wie eine Fremde? - Ein 15-jähriges Mädchen verliert während ihres Tanzkurzes für kurze Zeit ihr Augenlicht. In letzter Zeit ist sie oft gestresst und leicht reizbar. Sind ihre Probleme körperlich oder psychosomatisch?
