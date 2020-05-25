Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 24vom 25.05.2020
Folge 24: Wir sind nicht per du

23 Min.Folge vom 25.05.2020Ab 12

Ein achtjähriger Junge siezt plötzlich seine Mutter und verlangt auch gleiches von ihr. Er kapselt sich enorm von ihr ab, will nicht mehr kuscheln oder von ihr geküsst werden. Was hat die liebevolle Mutter ihrem Sohn nur angetan, dass er sie behandelt wie eine Fremde? - Ein 15-jähriges Mädchen verliert während ihres Tanzkurzes für kurze Zeit ihr Augenlicht. In letzter Zeit ist sie oft gestresst und leicht reizbar. Sind ihre Probleme körperlich oder psychosomatisch?

SAT.1
