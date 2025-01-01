Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Familienhelfer

SAT.1Staffel 1Folge 26
Folge 26: Schweiss und Tränen

23 Min.Ab 12

Eine 16-jährige Teenagerin kollabiert nach exzessivem Sporttreiben. Ihre Eltern machen sich große Sorgen, dass ihre Tochter ihr Leben nach einer gescheiterten Beziehung umkrempeln möchte und dadurch ihre Gesundheit aufs Spiel setzt. Doch die Familienhelferin eilt der Familie zu Hilfe und begibt sich auf die Suche nach den tiefgehenden Geheimnissen der Schülerin ...

SAT.1
