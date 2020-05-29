Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Familienhelfer

Die Rückkehrerin

SAT.1Staffel 1Folge 28vom 29.05.2020
Die Rückkehrerin

Die RückkehrerinJetzt kostenlos streamen

Die Familienhelfer

Folge 28: Die Rückkehrerin

23 Min.Folge vom 29.05.2020Ab 12

Max will unbedingt ein Tattoo! An sich kein Problem - wäre der Junge nicht erst zarte acht Jahre alt. Was ist los mit dem plötzlichen Tattoo-Fan? - Karriere als Finanzminister? Für den zehnjährigen Sparfuchs Karl kein Ding! Seit einiger Zeit spielt sich der kleine Mann als ganz Großer auf und will über das Budget der Familie bestimmen. Was steckt hinter seinem Spar-Wahn?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Familienhelfer
SAT.1
Die Familienhelfer

Die Familienhelfer

Alle 2 Staffeln und Folgen