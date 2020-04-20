Die Familienhelfer
Folge 3: Der Schenker
23 Min.Folge vom 20.04.2020Ab 12
Eine Sechsjährige durchsucht nach der Schule ständig das Haus, weigert sich aber den Grund dafür zu nennen. Ihre Mutter Susanne ist tief verunsichert und befürchtet ein Zwangsverhalten dahinter. Als der FH dieses jedoch ausschließen kann und ein neuwertiges Spielzeug im Kinderzimmer des Mädchens entdeckt, macht sich in der Familie Panik breit. Hat etwa ein Fremder Zugang zum Haus und warum versteckt er Geschenke für die Kleine?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Familienhelfer
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Drama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1