Die Familienhelfer

SAT.1Staffel 1Folge 8
Folge 8: Hast du mal ne Mark

23 Min.Ab 12

Lehrerin Franziska ist entsetzt, als sie den achtjährigen Niklas, einen ihrer Schüler, beim Betteln ertappt. Wird er womöglich erpresst? Wieso braucht er Geld? Und wo steckt eigentlich seine alleinerziehende Mutter Iris?

SAT.1
