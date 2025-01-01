Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 9
Folge 9: Frankenstein Junior

23 Min.Ab 12

Mutter Marisa ist geschockt, als sie ihren Sohn Henry (7) bei heimlichen Tierversuchen erwischt. Benimmt sich der Einzelgänger in letzter Zeit so merkwürdig, weil er über den Tod des geliebten Opas nicht hinwegkommt? Und kann der Familienhelfer dem belasteten Jungen entlocken, warum dieser im Garten einen Tierfriedhof angelegt hat?

