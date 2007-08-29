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Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz

Die Ludolfs gehen campen

DMAXFolge vom 29.08.2007
Die Ludolfs gehen campen

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Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz

Folge vom 29.08.2007: Die Ludolfs gehen campen

44 Min.Folge vom 29.08.2007Ab 12

Trotz schlechtem Wetter möchte Peter in die Natur. Bruder Manni, ein großer Wohnwagen-Fan, hat die Idee: Camping-Urlaub! Zufällig steht ja ein Wohnwagen auf dem Schrottplatz. Schwester Biene kennt einen idyllischen Camping-Platz und ist beim Ausflug mit ihm Boot. Ein Problem muss noch gelöst werden: Der einzige Wagen mit Anhänger-Kupplung ist der Mercedes, den die Ludolfs zum Leichenwagen umgerüstet haben. Mit diesem makabren Gefährt wollen die Brüder nicht starten.

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