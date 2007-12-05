Der Bayerische HerausfordererJetzt kostenlos streamen
Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz
Folge vom 05.12.2007: Der Bayerische Herausforderer
44 Min.Folge vom 05.12.2007Ab 12
7er BMW gegen Mercedes S-Klasse - welcher Luxus-Youngtimer bekommt mehr Sterne auf der Ludolf-Skala? Manni ist begeistert vom bayrischen Herausforderer, und Bruder Uwe schwört auf die Modelle des Stuttgarter Autoherstellers. Damit endlich wieder Frieden im Westerwald herrscht, bittet Peter die Kontrahenten zu einem ganz individuellen Praxis-Test. Hier sollen die Luxus-Karossen Farbe bekennen.
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Genre:Auto, Unterhaltung, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.