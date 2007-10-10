Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz
Folge vom 10.10.2007: Der Packesel
44 Min.Folge vom 10.10.2007Ab 12
Die Ludolfs wollen in den Osten Deutschlands, in die ehemalige Heimat ihrer Oma. Dort können die Jungs einen Abstecher an die Ostsee machen. Ein Abenteuer, denn Uwe und Peter waren noch nie am Meer. Zunächst müssen die Schrott-Experten ein geeignetes Reisegefährt finden. Ein Mercedes W123 - Pullmann, die Extralangversion mit richtig viel Platz soll es sein. Trotzdem gibt es Engpässe, denn die Ludolfs wollen soviel Gepäck mitnehmen, dass das Auto aus allen Nähten platzt.
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Genre:Auto, Unterhaltung, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.