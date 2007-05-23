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Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz

Flower Power in Dernbach

DMAXFolge vom 23.05.2007
Flower Power in Dernbach

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Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz

Folge vom 23.05.2007: Flower Power in Dernbach

44 Min.Folge vom 23.05.2007Ab 12

Die Ludolf-Brüder bekommen in dieser Episode einen VW-Bus aus den frühen 70ern auf den Hof. Da werden bei Uwe, Günter, Peter und Manni Jugenderinnerungen wach: Flowerpower hält Einzug im Westerwald! Der Volkswagen wird total auf Hippie umgerüstet, und ein passender Life-Style gehört natürlich auch dazu. Günter raucht ausnahmsweise Wasserpfeife, Uwe träumt von „freier Liebe“ und Peter predigt den Weltfrieden: Die „Kommune Zwei“ ist geboren.

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