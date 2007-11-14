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Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz

Das Auto des Bösen

DMAXFolge vom 14.11.2007
Das Auto des Bösen

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Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz

Folge vom 14.11.2007: Das Auto des Bösen

47 Min.Folge vom 14.11.2007Ab 6

Die Ludolfs wollen einen Pontiac Firebird ausschlachten, doch irgendetwas stimmt mit dem Wagen nicht! Manni fühlt sich an den Film “Christine - das Mörderauto” erinnert, und selbst dem abgebrühten Uwe ist der Wagen unheimlich. Was ist das für ein Spuk? Das Radio schaltet sich von alleine ein, und immer wenn man die Werkstatt betritt, hupt der Ami-Schlitten. Teufelskerl Uwe wird es mulmig und beschließt dem Treiben ein Ende zu setzen.

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