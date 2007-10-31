Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz

Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt ...

DMAXFolge vom 31.10.2007
Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt ...

Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt ...Jetzt kostenlos streamen

Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz

Folge vom 31.10.2007: Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt ...

44 Min.Folge vom 31.10.2007Ab 12

Um beim Ausschlachten der Autos mehr Platz zu haben, möchte Manni ein neues Regalsystem installieren. Uwe ist skeptisch und sieht viel Arbeit auf sich zukommen. Trotzdem setzt sich Manni durch, und die Brüder räumen zunächst die randvolle Garage aus. Uwe würde am liebsten aufgeben - wäre da nicht der ludolfsche Auto-Test, der als Belohnung winkt: Golf III Diesel gegen Golf III Benziner! Bevor es losgeht, muss allerdings mindestens ein Regal fertig aufgebaut sein.

Alle verfügbaren Folgen