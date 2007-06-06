In meinem Opel bin ich KapitänJetzt kostenlos streamen
Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz
Folge vom 06.06.2007: In meinem Opel bin ich Kapitän
44 Min.Folge vom 06.06.2007Ab 12
Ausnahmezustand auf dem Schrottplatz. Die Brüder bekommen einen Opel Kapitän auf den Hof und sind Feuer und Flamme. Manni wird von dicken Limousine besonders inspiriert und möchte sich mal als „Kapitän“ fühlen. Kurzerhand planen die Ludolfs einen Ausflug an den Rhein. Mit Manni im Kapitäns-Outfit am Steuer, versteht sich. Als Wüstling Uwe mit dem Opel heimlich eine Probefahrt macht, kommt er mit einem Schrotthaufen zurück. Damit hat der Womanizer den zweiten Kapitän zerlegt: Zur Strafe bekommt er den Hintern versohlt und muss für das Matjes-Festessen Berge von Kartoffeln schälen.
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Genre:Auto, Unterhaltung, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.