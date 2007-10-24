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Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz

Die Nippon-Connection

DMAXFolge vom 24.10.2007
Die Nippon-Connection

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Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz

Folge vom 24.10.2007: Die Nippon-Connection

44 Min.Folge vom 24.10.2007Ab 12

Manni und Uwe schleppen einen alten Toyota Carina auf den Schrottplatz. Er war eines der ersten japanischen Autos, die in Deutschland auf den Markt kamen. Die Brüder erinnern sich noch gut, wie sich viele über die ersten „Reißschüsseln“ lustig machten. Mittlerweile haben die „Japaner“ auch unter den Ludolfs ihre Fans. Peter läutet auf den Schrottplatz die Japan-Wochen ein und versucht sich bei der Zubereitung von Hühnchen-Teriyaki. Nur Uwe lässt das Japan-Fieber kalt.

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