Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz

Peter hat Geburtstag

DMAXFolge vom 21.11.2007
Peter hat Geburtstag

Peter hat GeburtstagJetzt kostenlos streamen

Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz

Folge vom 21.11.2007: Peter hat Geburtstag

44 Min.Folge vom 21.11.2007Ab 12

Zu Peters Geburtstag wollen ihm die Brüder einen riesigen Wunsch erfüllen: einen Ford Taunus 12M, auch „Weltkugeltaunus“ genannt. Der Wagen ist Peters Traumauto. Frage ist nur, wo man den seltenen Wagen heute noch finden kann? Da echte Bruderliebe keine Mühen scheut, recherchieren Manni, Uwe und Günter mit Feuereifer und machen tatsächlich ein 12M-Modell ausfindig. Nach Schwarzwälderkirschtorte und Kaffee gibt es auf der Geburtstagsfeier noch eine weitere Überraschung.

Alle verfügbaren Folgen