Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz
Folge vom 12.09.2007: Landlord vs Cowboy
44 Min.Folge vom 12.09.2007Ab 12
England oder Amerika - Autos dienen nicht nur der Fortbewegung, sondern verraten auch viel über ihr Herkunftsland. Seit seiner Begegnung mit dem „unkaputtbaren“ Jaguar hat Manni eine Vorliebe für Engländer. Uwe mag es bodenständiger zieht amerikanische Jeeps vor. Peter kann sich nicht entscheiden und spielt den Schiedsrichter im anstehenden Test, bei dem es nicht nur um Off-Road-Qualitäten geht, sondern auch um die Frage: Sind die Amerikaner am Ende die besseren Engländer?
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Genre:Auto, Unterhaltung, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.