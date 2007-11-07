Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz
Folge vom 07.11.2007: Die Göttin aus Frankreich
44 Min.Folge vom 07.11.2007Ab 12
Eine Auto-Legende! Der Citroen DS hat De Gaulle das Leben gerettet, weil er nach einem Attentat auf drei Rädern weiterfahren konnte. Darüber hinaus hat die Déesse dem Serienhelden Fantomas zu Berühmtheit verholfen. Das Auto ist also wie geschaffen für die ludolfsche Youngtimer-Sammlung. Nur einer kann sich für die „Göttin“ nicht begeistern. Wenn schon Citroen, dann könnte sich Uwe eher mit einem neuen C6 anfreunden. Bahnt sich da ein neues Duell auf dem Schrottplatz an?
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Genre:Auto, Unterhaltung, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.