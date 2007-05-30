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Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz

Der Zwergenaufstand

DMAXFolge vom 30.05.2007
Der Zwergenaufstand

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Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz

Folge vom 30.05.2007: Der Zwergenaufstand

45 Min.Folge vom 30.05.2007Ab 12

Häufig kommen junge Kunden zu den Ludolfs, die ihre kleinen Autos mit Ersatzteilen groß aufmotzen wollen. Die Brüder haben dafür viel Verständnis, schließlich waren sie früher nicht anders. Zur Erinnerung an alte Zeiten wollen die Ludolfs den „Zwergenaufstand“ proben, besorgen sich einen hochmotorisierten VW Polo G40 und veredeln ihn mit Teilen aus dem Lager. Uwe will seine Arbeit auf Herz und Nieren prüfen und testet die „Rennsemmel“ gegen einen aufgemotzten Renault 5.

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