Die Spreewaldklinik
Folge 16: Berauscht
34 Min.Folge vom 19.09.2024Ab 12
Obwohl es Radu schlecht geht, will er sich die OP mit Erik nicht entgehen lassen. Doch vor lauter Übelkeit muss Radu den OP verlassen - und bricht zusammen. Als die eigentliche Ursache für seinen Zustand langsam ans Licht kommt, folgen drastische Maßnahmen. Bei der gemeinsamen Zusammenarbeit um Radus Fall kommen sich Erik und Lea näher. Das entgeht auch Vivian nicht, die Radus Ausfall für sich nutzen will, um Zeit mit Erik zu verbringen.
Genre:Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH