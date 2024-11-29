Die Spreewaldklinik
Folge 66: Auf dünnem Eis
34 Min.Folge vom 29.11.2024Ab 12
Lea ist von dem Kuss mit Paul überrumpelt. Sie möchte es Erik sagen, doch Paul überredet sie, es geheim zu halten, um seine Ehe mit Doreen zu schützen. Während Paul von Schuldgefühlen geplagt wird, meidet Lea Eriks Nähe, was ihn zunehmend verwirrt. Andreja will die Brüder Erik und Lars versöhnen und sperrt sie kurzerhand im Büro ein. Doch ein neuer Streit entbrennt, als Lars in den Unterzucker fällt - doch Andreja kann den Schlüssel nicht mehr finden.
Die Spreewaldklinik
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH