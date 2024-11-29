Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

SAT.1Staffel 1Folge 66vom 29.11.2024
Folge 66: Auf dünnem Eis

34 Min.Folge vom 29.11.2024Ab 12

Lea ist von dem Kuss mit Paul überrumpelt. Sie möchte es Erik sagen, doch Paul überredet sie, es geheim zu halten, um seine Ehe mit Doreen zu schützen. Während Paul von Schuldgefühlen geplagt wird, meidet Lea Eriks Nähe, was ihn zunehmend verwirrt. Andreja will die Brüder Erik und Lars versöhnen und sperrt sie kurzerhand im Büro ein. Doch ein neuer Streit entbrennt, als Lars in den Unterzucker fällt - doch Andreja kann den Schlüssel nicht mehr finden.

SAT.1
