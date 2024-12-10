Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Spreewaldklinik

Aller guten Dinge sind Drei

SAT.1Staffel 1Folge 73vom 10.12.2024
Aller guten Dinge sind Drei

Aller guten Dinge sind DreiJetzt kostenlos streamen

Die Spreewaldklinik

Folge 73: Aller guten Dinge sind Drei

34 Min.Folge vom 10.12.2024Ab 12

Paul und Doreen genießen ihr Glück, doch eine Autopanne unterbricht sie. Richard hilft ihnen, ist aber eigentlich auf dem Weg nach Bali, jedoch wird er irgendwie immer wieder davon abgehalten, tatsächlich in den Flieger zu steigen. Lea wird von einem Besuch ihrer Schwester überrascht, die ihren Mann und ein großes Eheproblem im Gepäck hat. Während Nico und Radu sich nach ihrem ersten Kuss fragen, ob sie jetzt ein Paar sind, ist es ein anderer Kuss, der erneut Wellen schlägt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Spreewaldklinik
SAT.1
Die Spreewaldklinik

Die Spreewaldklinik

Alle 2 Staffeln und Folgen