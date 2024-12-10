Aller guten Dinge sind DreiJetzt kostenlos streamen
Die Spreewaldklinik
Folge 73: Aller guten Dinge sind Drei
34 Min.Folge vom 10.12.2024Ab 12
Paul und Doreen genießen ihr Glück, doch eine Autopanne unterbricht sie. Richard hilft ihnen, ist aber eigentlich auf dem Weg nach Bali, jedoch wird er irgendwie immer wieder davon abgehalten, tatsächlich in den Flieger zu steigen. Lea wird von einem Besuch ihrer Schwester überrascht, die ihren Mann und ein großes Eheproblem im Gepäck hat. Während Nico und Radu sich nach ihrem ersten Kuss fragen, ob sie jetzt ein Paar sind, ist es ein anderer Kuss, der erneut Wellen schlägt.
