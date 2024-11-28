Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Spreewaldklinik

Nostalgie

SAT.1Staffel 1Folge 65vom 28.11.2024
Nostalgie

NostalgieJetzt kostenlos streamen

Die Spreewaldklinik

Folge 65: Nostalgie

34 Min.Folge vom 28.11.2024Ab 12

Lea verspricht Doreen, Nico die Wahrheit doch nicht zu sagen, und versucht, Abstand zu halten. Doch ein Abendessen bei Nico führt unerwartet zu einem nahen Moment zwischen ihr und Paul. Vivian klagt bei Maresa Schollbeck darüber, dass das Team sie nicht so akzeptiert wie Dr. Berg. Dr. Wemuth vermutet bei seiner Patientin Micha eine Nussallergie, bis sich ihr Zustand plötzlich unerklärlich verschlechtert.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Spreewaldklinik
SAT.1
Die Spreewaldklinik

Die Spreewaldklinik

Alle 2 Staffeln und Folgen