Die Spreewaldklinik
Folge 69: Geheime Gefühle
34 Min.Folge vom 04.12.2024Ab 12
Nico wird nach ihrem anaphylaktischen Schock in der Klinik behandelt. Als sie aufwacht, hört sie Radu, der ihr endlich seine Liebe gesteht. Lea ermutigt sie daraufhin, ihre Gefühle für Radu zu hinterfragen. Doreen wird derweil in Stralsund behandelt und ahnt nichts von den Geschehnissen in Börnow. Paul und Lea nähern sich durch Nicos Zustand weiter an, was Paul zum Nachdenken anregt. Lars, der von Paul für Nicos Zustand verantwortlich gemacht wird, macht sich Vorwürfe.
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH