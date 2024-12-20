Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

Donnerschlag

SAT.1Staffel 1Folge 81vom 20.12.2024
Donnerschlag

Die Spreewaldklinik

Folge 81: Donnerschlag

34 Min.Folge vom 20.12.2024Ab 12

Lea und Erik genießen ihre Liebe, ohne zu ahnen, dass sie versehentlich Leas Brief an Nico losschicken. Während Lea überlegt, den Spreewald zu verlassen, um die Wahrheit nicht länger zu verheimlichen, taucht plötzlich Eriks Ex Mona mit einem Kind auf. Paul gesteht Doreen endliche seine Gefühle für Lea. Wird ihre Ehe das aushalten? Nico liest Leas Brief und erfährt eine unglaubliche Wahrheit.

