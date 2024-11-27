Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Spreewaldklinik

Im Glashaus

SAT.1Staffel 1Folge 64vom 27.11.2024
Im Glashaus

Im GlashausJetzt kostenlos streamen

Die Spreewaldklinik

Folge 64: Im Glashaus

34 Min.Folge vom 27.11.2024Ab 12

Um Nico davon abzuhalten, sich als Nierenspenderin testen zu lassen, lügen Lea und Paul sie weiter an. Dr. Berg ist entschlossen, ihre Kündigung einzureichen. Doch dann taucht plötzlich Unterstützung auf. Währenddessen liegt Gittas Date Sören mit einer Gehirnerschütterung im Krankenhaus. Es stellt sich heraus, dass beide einander wichtige Dinge verheimlicht haben.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Spreewaldklinik
SAT.1
Die Spreewaldklinik

Die Spreewaldklinik

Alle 2 Staffeln und Folgen