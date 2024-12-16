Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nach Gesprächen mit Lars und Paul will Erik auf Lea zugehen, doch als er sieht, wie Paul Lea tröstet, vermutet er mehr als Freundschaft zwischen den beiden. Paul gesteht Erik daraufhin seine Gefühle für Lea, was Erik tief trifft. Vivian hat ihren letzten Tag in der Klinik und vermutet fälschlicherweise, dass ihre Kollegen, ein Abschiedsgeschenk für sie planen.

