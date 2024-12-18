Vergangenheit oder ZukunftJetzt kostenlos streamen
Die Spreewaldklinik
Folge 79: Vergangenheit oder Zukunft
34 Min.Folge vom 18.12.2024Ab 12
Durch einen Patienten merkt Erik, dass er die Vergangenheit loslassen muss. Daraufhin bittet er Lea, mit ihm in die Zukunft zu gehen. Sie versöhnen sich mit einem Kuss. Nico konfrontiert Doreen und Paul wegen der Lüge über Doreens Krankheit. Sie will sich als mögliche Spenderin testen lassen, was Lea mitbekommt. Sie warnt Paul vor, der eine Idee hat, wie sie verhindern können, dass die Wahrheit ans Licht kommt.
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
