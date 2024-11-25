Die Spreewaldklinik
Folge 62: Ungewissheit
34 Min.Folge vom 25.11.2024Ab 12
Doreen geht es schlechter, doch Vivian und Erik tappen auf der Suche nach einer Diagnose weiter im Dunkeln. Die quälende Ungewissheit macht allen zu schaffen, vor allem Nico, die Unterstützung bei Lea findet. Nach Dr. Bergs vorläufiger Suspendierung versucht Richard sie aufzumuntern, bis sie die Geduld verliert, da sie sich von ihm nicht ernst genommen fühlt. Währenddessen versorgt Radu einen liebeskranken Teenie in der Klinik.
Die Spreewaldklinik
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH