SAT.1Staffel 1Folge 80vom 19.12.2024
35 Min.Folge vom 19.12.2024Ab 12

Erik plant, sein Grundstück zu verkaufen, um endlich mit der Vergangenheit abzuschließen und sich mit Lea eine gemeinsame Zukunft aufzubauen, doch ein Missverständnis lässt Lea glauben, er wolle mit ihr den nächsten Schritt wagen. Währenddessen kommt Lea Pauls Bitte nach und vertauscht die Blutproben, damit Nico nicht herausfindet, wer wirklich ihre leibliche Mutter ist. Paul gesteht Doreen schließlich den Kuss mit Lea. Ist ihre Hochzeit in Gefahr?

