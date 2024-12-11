Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Spreewaldklinik

Bitteres Geständnis

SAT.1Staffel 1Folge 74vom 11.12.2024
Bitteres Geständnis

Bitteres GeständnisJetzt kostenlos streamen

Die Spreewaldklinik

Folge 74: Bitteres Geständnis

34 Min.Folge vom 11.12.2024Ab 12

Paul gesteht den Kuss mit Lea, woraufhin Erik die Freundschaft beendet und Paul Angst hat, dass Doreen es erfährt. Erik will Lea zur Rede stellen, doch Lars hält ihn davon ab. Lea versteht nicht, warum Erik ihr aus dem Weg geht, bis die Wahrheit während einer OP aus ihm herausplatzt. Während Nico und Radu so verliebt sind, dass sie kaum ihre Finger voneinander lassen können, streiten Vera und Stefan sich über das Thema Kinderwunsch, wodurch sogar ihre Ehe auf dem Spiel steht.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Spreewaldklinik
SAT.1
Die Spreewaldklinik

Die Spreewaldklinik

Alle 2 Staffeln und Folgen