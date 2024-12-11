Die Spreewaldklinik
Folge 74: Bitteres Geständnis
34 Min.Folge vom 11.12.2024Ab 12
Paul gesteht den Kuss mit Lea, woraufhin Erik die Freundschaft beendet und Paul Angst hat, dass Doreen es erfährt. Erik will Lea zur Rede stellen, doch Lars hält ihn davon ab. Lea versteht nicht, warum Erik ihr aus dem Weg geht, bis die Wahrheit während einer OP aus ihm herausplatzt. Während Nico und Radu so verliebt sind, dass sie kaum ihre Finger voneinander lassen können, streiten Vera und Stefan sich über das Thema Kinderwunsch, wodurch sogar ihre Ehe auf dem Spiel steht.
Genre:Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH