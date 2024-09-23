Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

Erkenntnisse

SAT.1Staffel 1Folge 18vom 23.09.2024
Erkenntnisse

Folge 18: Erkenntnisse

34 Min.Folge vom 23.09.2024Ab 12

Leas und Eriks romantischer Abend findet ein Ende, als Erik Nicos Babybändchen sieht. Nach dem ersten Schock weiß Lea: Sie muss Erik die Wahrheit sagen. Wie wird er reagieren? Währenddessen versuchen Paul und Doreen zu verhindern, dass Lea und Erik einander näherkommen. Dr. Berg geht der Ursache für die Gesichtslähmung ihres Patienten Julius Galinski nach. Hatte der 16-Jährige etwa einen Schlaganfall? Diese Frage führt Julius' Vater Mirko vor Augen, wie ernst die Lage ist.

SAT.1
