Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Spreewaldklinik

Es ist kompliziert

SAT.1Staffel 1Folge 19vom 14.10.2024
Es ist kompliziert

Es ist kompliziertJetzt kostenlos streamen

Die Spreewaldklinik

Folge 19: Es ist kompliziert

34 Min.Folge vom 14.10.2024Ab 12

Eriks Wunsch, ihre Beziehung von nun an rein beruflich zu halten, hat Lea schwer getroffen. Noch ahnt sie nicht, dass es einen Grund für seine Zurückhaltung gibt - und dass Vivian nun ihr Glück versuchen wird. Nico, die selbst gegen Liebeskummer kämpft, ist für Lea der einzige Lichtblick. Unterdessen wird Nora Wemuth nach einer Ohnmacht in die Klinik eingeliefert. Als ihr Mann Dr. Wemuth davon erfährt, wird ihm langsam klar, dass seine Frau ihm einiges verschwiegen hat.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Spreewaldklinik
SAT.1
Die Spreewaldklinik

Die Spreewaldklinik

Alle 2 Staffeln und Folgen