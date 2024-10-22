Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

Einsamkeit

SAT.1Staffel 1Folge 25vom 22.10.2024
Einsamkeit

Die Spreewaldklinik

Folge 25: Einsamkeit

35 Min.Folge vom 22.10.2024Ab 12

Lea steht am Tiefpunkt. Wenn weder ihre Tochter Nico weiß, wer sie ist, noch ihr Job sie erfüllt, ergibt es dann Sinn überhaupt im Spreewald zu bleiben? Währenddessen bringt Nico Johnny durch ihre Hilfe erneut in Gefahr. So sehr, dass Radu und Erik in einer Not-OP um sein Leben kämpfen müssen. Andreja hingegen widmet sich einem alten Familienrezept: Die Krautmauke. Das Rezept kennt sie eigentlich in- und auswendig - Doch der Zufall will es dieses Mal anders.

