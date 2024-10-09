Die Spreewaldklinik
Folge 29: Ballast
34 Min.Folge vom 09.10.2024Ab 12
Eriks Gefühle für Lea lassen in ihm sein Beziehungstrauma aus der Vergangenheit aufleben. Zudem will er die Freundschaft zu Paul nicht gefährden und beschließt, sich Lea erst einmal aus dem Kopf zu schlagen. Johnny hat Radu in der Hand und nutzt dies, um Nico näher zu kommen. Vivian entdeckt, dass ihr Patient nicht nur sichtbare Verletzungen hat: Vielmehr leidet er an einer unentdeckten Laktoseintoleranz, die ihm die Suche nach einer Partnerin erschwert.
Genre:Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH