Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Spreewaldklinik

Ballast

SAT.1Staffel 1Folge 29vom 09.10.2024
Ballast

BallastJetzt kostenlos streamen

Die Spreewaldklinik

Folge 29: Ballast

34 Min.Folge vom 09.10.2024Ab 12

Eriks Gefühle für Lea lassen in ihm sein Beziehungstrauma aus der Vergangenheit aufleben. Zudem will er die Freundschaft zu Paul nicht gefährden und beschließt, sich Lea erst einmal aus dem Kopf zu schlagen. Johnny hat Radu in der Hand und nutzt dies, um Nico näher zu kommen. Vivian entdeckt, dass ihr Patient nicht nur sichtbare Verletzungen hat: Vielmehr leidet er an einer unentdeckten Laktoseintoleranz, die ihm die Suche nach einer Partnerin erschwert.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Spreewaldklinik
SAT.1
Die Spreewaldklinik

Die Spreewaldklinik

Alle 2 Staffeln und Folgen