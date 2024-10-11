Jeder hat sein PäckchenJetzt kostenlos streamen
Die Spreewaldklinik
Folge 31: Jeder hat sein Päckchen
34 Min.Folge vom 11.10.2024Ab 12
Nach einer ehrlichen Aussprache mit Erik wird Lea klar, warum er so zurückhaltend ist. Doch dann platzt sie ausgerechnet bei ihm und Vivian in eine zweideutige Situation: Denn Vivian verfolgt ihre eigenen Pläne, um Erik für sich zu gewinnen. Radu traut Johnny nicht und versucht Nico klarzumachen, dass Johnny Dreck am Stecken hat. Währenddessen versetzt ein nicht adressiertes Paket das Team von Dr. Berg in Aufruhr.
Genre:Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH