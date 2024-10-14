Die Spreewaldklinik
Folge 32: Zweifel
35 Min.Folge vom 14.10.2024Ab 12
Lea fühlt sich von Erik hintergangen und konzentriert sich auf ihre Beziehung zu Nico. Durch Paul erfährt Erik jedoch von Vivians Intrigen und beschließt, um Lea zu kämpfen. Radu ist hilflos und vertraut sich Lea in Bezug auf Johnny an. Diese kommt der Wahrheit ein Stück näher, als sie ihn auf frischer Tat ertappt. Eine Fünf-Sterne-Bewertung, die sich Dr. Berg für ihre Klinik wünscht, droht an einer schwierigen Patientin zu scheitern, was Dr. Wemuth und Gitta unter Druck setzt.
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH