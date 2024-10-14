Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zweifel

SAT.1 Staffel 1 Folge 32 vom 14.10.2024
Folge 32: Zweifel

35 Min. Ab 12

Lea fühlt sich von Erik hintergangen und konzentriert sich auf ihre Beziehung zu Nico. Durch Paul erfährt Erik jedoch von Vivians Intrigen und beschließt, um Lea zu kämpfen. Radu ist hilflos und vertraut sich Lea in Bezug auf Johnny an. Diese kommt der Wahrheit ein Stück näher, als sie ihn auf frischer Tat ertappt. Eine Fünf-Sterne-Bewertung, die sich Dr. Berg für ihre Klinik wünscht, droht an einer schwierigen Patientin zu scheitern, was Dr. Wemuth und Gitta unter Druck setzt.

SAT.1
