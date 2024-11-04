Die Spreewaldklinik
Folge 47: Der Einzug
34 Min.Folge vom 04.11.2024Ab 12
Nicos Einzug in die Datsche beginnt etwas holprig, doch über ihre gemeinsame Leidenschaft, die Medizin, finden Mutter und Tochter schnell in ihre neue Wohnsituation. Doreen und Paul sind alles andere als begeistert von der Entscheidung ihrer Tochter, bis Erik etwas Ruhe in die Situation bringen kann. Vivian versucht, Dr. Berg von einer innovativen Anschaffung für die Klinik zu überzeugen. Als sie die Belegschaft für ihre Idee begeistern will, greift Dr. Berg durch.
Genre:Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH