Die Spreewaldklinik
Folge 48: Ausnahmesituation
34 Min.Folge vom 05.11.2024Ab 12
Ein Stromausfall trifft die Spreewaldklinik. Während das Personal drei Notfälle behandelt, versucht Richard, den Notstromgenerator, der alle lebenswichtigen Maschinen in der Klinik versorgt, zu reparieren. Um die Patienten bei Laune zu halten, stellen Nico und Radu ein Unterhaltungsprogramm auf die Beine, das weniger durch Witz, sondern mehr durch Oberschwester Gitta zur Aufheiterung beiträgt. Währenddessen schmiedet Vivian Pläne, Dr. Berg den Chefarztposten streitig zu machen.
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH