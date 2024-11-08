Zum Inhalt springenBarrierefrei
So nah und doch so fern

SAT.1 Staffel 1 Folge 51 vom 08.11.2024
35 Min. Ab 12

Doreen erkennt, dass ein Umzug nach Spanien der einzige Weg ist, um Nico von Lea fernzuhalten. Während sie und Paul ihre Pläne schmieden, vertieft sich Leas Beziehung zu Nico, und auch Radu schöpft neue Hoffnung. Doch alles zerbricht, als die Umzugspläne bekannt werden und Nico zustimmt. Erik bekommt große Probleme, als die Frau seines Patienten ihm mit einer Klage droht. Richard will Andreja beim Rommé besiegen - notfalls durch Betrug.

